Прогулка на яхте: Лопырева показала соблазнительную фигуру в черном купальнике

Виктория Лопырева после родов в Майами вернулась на родину. Теперь она заботится о сыне Марке Лео. Однако материнство не изменило образ жизни модели. Она по-прежнему любит путешествовать и оказываться в центре светской жизни. Еще в феврале девушка уехала в ОАЭ. Там она не только отдыхала с семьей, но и готовилась к фестивалю «Матрешка», на котором в итоге выступили ее друзья, включая певицу Нюшу.

После нескольких волнительных дней, концертов и гала-ужинов Лопырева предалась релаксу. Она решила провести время с семьей. Модель отправилась кататься на яхте у побережья Дубая. Сначала она позировала в белой тунике и мини-шортах, а потом переоделась в черный слитный купальник с глубоким декольте. Виктория устроила фотосессию прямо на палубе судна. Она приняла эффектную позу, показав не только бесконечные ноги, но и сверкнув пышной грудью.

Компанию девушке составил муж, который заботливо с заходом солнца укутал ее в банное полотенце. Модель наслаждалась морской прогулкой, пока не стемнело. Поклонники тем временем успели оценить снимки и восхититься фигурой Лопыревой. «Шикарные ноги», «Фигура — мой идеал», «Соблазнительные формы», «Какая красавица», «Милашка», «Эффектная девушка», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что все свободное время Виктория старается посвящать сыну. Несколько месяцев назад она расписалась в ЗАГСе с возлюбленным. Теперь пара готовится устроить пышное торжество по случаю свадьбы.