«Нимфа в розовом»: Лопырева в шифоновом платье в пол вышла в свет с мужем в Дубае

Модель побывала на гала-ужине в яхт-клубе в рамках фестиваля «Матрешка».

Виктория Лопырева последние два месяца усердно готовилась к фестивалю «Матрешка». Модель продумывала детали мероприятия от дизайна интерьера и угощений до выступления звезд. Певица Нюша приехала, чтобы поддержать подругу и выступить на гала-ужине.

Также появился на светском мероприятии Александр Цыпкин. Фестиваль стартовал в праздничные выходные в Дубае. Кадрами с торжества поделилась модель в соцсети.

В один из первых дней Виктория появилась на публике со своим мужем Игорем Булатовым. Они отужинали в яхт-клубе с друзьями. Девушка предстала в розовом шифоновом платье в пол с полупрозрачными рукавами. Распущенные волосы и неброский макияж дополнили образ. Избранник модели предпочел белые брюки и поло коричневого цвета. Цыпкин с супругой и Елена Летучая с мужем позировали вместе с Лопыревой для фото.

На следующий день на коровой дорожке знаменитая блондинка предстала в платье макси цвета фуксия с декором в виде крупного цветка. Атласный наряд подчеркнул талию Виктории, а разрез до бедра позволил показать стройные ноги. В таком вечернем аутфите девушка провела гламурный вечер в павильоне Armani. Также на мероприятии отметилась певица Нюша.

Многие поклонники восхитились образами Лопыревой. Они одарили ее комплиментами. «Сногсшибательная Виктория!», «Это платье, как, впрочем, и девушка в нем, в жизни еще красивее, чем на фотографии», «Какая красивая! Весенняя», «Невероятно красивая», «Ну шикарная женщина, нимфа в розовом», — прокомментировали пост подписчики.