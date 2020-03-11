Встреча подруг: Нюша в шифоновой блузке и юбке-карандаш сделала фото с Лопыревой

В Дубае прошел фестиваль «Матрешка», на котором певица не только выступила, но и пообщалась со своей давней подругой.

Нюша в марте отправилась в ОАЭ. Она решила совместить приятное с полезным. Певица отдохнула и позагорала на пляже в Дубае с подросшей дочкой Симбой и мужем Игорем Сивовым. Также она приняла участие в фестивале «Матрешка», который помогла организовать Виктория Лопырева. Как известно, девушки дружат и даже иногда устраивают двойные свидания. В один из дней артистка выступила в рамках мероприятия, представ в непривычном образе.

Нюша спела арию из оперы. Она сцене она была не в мини-юбке и даже не в лосинах, а в белоснежном платье в пол, на котором были показаны красочные спецэффекты. С подобным номером в свое время Полина Гагарина выступила на конкурсе «Евровидение». После фееричного выступления девушка присоединилась к гостям. Она пообщалась с Викторией Лопыревой. Девушки даже сделали совместное фото.

Блондинка подчеркнула фигуру струящимся платьем цвета фуксия. Нюша облачилась в шифоновую блузку такого же цвета, которую сочетала с белой юбкой-карандаш. Она сделала яркий макияж и распустила локоны. На ковровой дорожке девушки позировали со своими мужьями, которые примерили смокинги по такому случаю.

«Громкими аплодисментами встретили гости фестиваля выступление Нюши, представшей в непривычном для себя образе и спевшей арию из оперы Бородина «Князь Игорь», — поделилась Лопырева.

Поклонники восхитились образами подружек. Многие признались, что могли бы принять их за сестер. «Вы эталон стиля и красоты, Вика», «Вы очень красиво пели — улетай на крыльях ветра», «Нюша, какие вы красивыеее!», «Ой, какие красоточки», — прокомментировали снимки подписчики.