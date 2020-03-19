Киркоров оригинально поздравил с днем рождения Леонтьева

19 марта отмечает свое 71-летие Народный артист России Валерий Леонтьев. В адрес именинника звучат самые теплые и добрые пожелания от родных, друзей, коллег певца. Филипп Киркоров в личном микроблоге в Инстаграм тоже обратился к старшему товарищу. Он пожелал своему «учителю, гуру и брату» вместе со здоровьем и счастьем оставаться востребованным и любимым миллионами поклонников, даже в непростых условиях пандемии коронавируса.

«Вне зависимости ни от каких Коронованных вирусных самозванцев! – оригинально подчеркнул Киркоров. И добавил: «На каждый вирус — есть вакцина по имени ЛЕОНТЬЕВ»

В сторис Киркоров разместил несколько подборок с архивными фотографиями, на которых он запечатлен с довольно молодым Леонтьевым. Звезды отечественной эстрады подружились очень давно, и Филипп Бедросович это подчеркнул в своем обращении: на протяжении 40 лет Леонтьев является для него наставником на сцене.

Кстати, о том, как Леонтьев планирует отпраздновать свое 71-летие, он рассказал в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Артист заявил, что планирует отметить личный праздник лежа на диване.