«Справлю на диване»: Леонтьев рассказал, как отпразднует день рождения

Певец Валерий Леонтьев в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что планирует отпраздновать свой день рождения на диване. Уже 19 марта ему исполнится 71 год.

«К несчастью, да. Скоро опять день рождения. Так могу и лет до ста добраться. Сейчас чувствую себя сносно. Много путешествую. Вот недавно был в туре по городам Сибири с концертами. Я загадал для себя одно желание: хочу справить день рождения на диване». Валерий Леонтьев

Как отметил исполнитель, в кругу семьи он будет праздновать позже, в апреле.

«Супруга живет в Майами. По телефону меня поздравит, а лично увидимся в апреле. Вообще уже надо подумать об уходе со сцены. Вы же не хотите, чтобы я развалился прямо здесь», — сказал исполнитель.

Любопытно, что спустя несколько дней концерт Валерия Леонтьева в Подольске был отменен. Исполнитель неважно себя почувствовал. При этом в кассах дворца, где должно было пройти выступление Леонтьева заверили, что все зрители получат обратно свои деньги.