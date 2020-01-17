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«Будь счастлив в своём творчестве»: Леонтьев поздравил Николаева с юбилеем

Свое послание певец записал в Instagram.

«Будь счастлив в своём творчестве»: Леонтьев поздравил Николаева с юбилеем
Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров и Игорь Николаев. Фото: КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА / Архив "ЭГ"

Валерий Леонтьев поздравил своего товарища из мира российского шоу-бизнеса, Игоря Николаева, с днем рождения! Сегодня певцу исполнилось 60 лет и в этот памятный день коллега по цеху написал ему очень теплое поздравление и опубликовал его в своем официальном аккаунте в Instagram. Леонтьев назвал юбилей Николаева красивым, намекая на круглую дату. Он также отметил, что Игорь создал много качественных произведений как в роли композитора, так и музыканта. Леонтьев пожелал своему коллеге всегда быть счастливым и благодарить судьбу за все успехи и неудачи.

«Ты много создал и как композитор, и как исполнитель замечательного, уникального, и я верю – напишешь ещё немало незабываемых мелодий! Будь счастлив в своём творчестве, в семье, в детях!» — такие теплые слова передал Леонтьев своему другу и товарищу по сцене.

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«Будь счастлив в своём творчестве»: Леонтьев поздравил Николаева с юбилеем
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