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«Самые красивые»: Киркоров нарядил детей в желтые шубы с рукавами из змеиной кожи

Певец всегда признавался, что любит баловать своих отпрысков.

«Самые красивые»: Киркоров нарядил детей в желтые шубы с рукавами из змеиной кожи
Филипп и Мартин Киркоровы. Фото: Global look press

Недавно Филипп Киркоров признался, что просто обожает наряжать своих детей. Неудивительно, ведь певец и сам большой модник. Чаще всего это яркие вещи с очевидными элементами роскоши – скромничать музыкант явно не любит.

Выбирая для своих наследников наряды на весну, Филипп остановил свой выбор на роскошных шубах с рукавами из змеиной кожи. Мех у нарядов оказался ослепительно-желтым, рукава у Аллы-Виктории бежевого цвета, а у Мартина – синие.

«Самые красивые», «Копии папы, красивые дети», «Невероятно яркие», «Суперстильные детки!» — прокомментировали образы поклонники Киркорова в Instagram.

Ранее мы писали о трендовых комбинезонах. В эфире «Модного приговора» продемонстрировали самые актуальные модели этого сезона и дали рекомендации о том, как их носить.

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