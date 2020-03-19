«Мне становится стыдно за него»: Барановская высмеяла подавшего в суд Аршавина

Юлия Барановская девять лет прожила в гражданском браке с Андреем Аршавиным. Она поддерживала его во время побед и неудач на футбольном поле, а также родила двух сыновей и дочь. В 2013 году пара распалась. Некоторое время спортсмен даже не общался со своими наследниками. Он женился на журналистке Алисе Казьминой, подружился с ее детьми от прошлых отношений и стал отцом малышки Есении. Однако в 2019 году стало известно, что и с этой женой спортсмен развелся. Футболист вернулся в Москву и стал видеться со старшими наследниками.

Казалось, что Аршавин решил стать хорошим папой. Он водил детей в кафе и делал с ними фото. Однако на днях неожиданно спортсмен подал в суд на Барановскую. Он хочет уменьшить сумму выплат по алиментам.

Напомним, Андрей платил экс-возлюбленной более пяти миллионов рублей в месяц, когда был на пике карьеры. А после ухода из спорта доходы звезды упали. Он стал платить примерно по триста тысяч рублей на каждого ребенка. Похоже, что теперь и эта сумма для него стала непосильной.

Юлия отреагировала на иск Аршавина. Она с юмором отнеслась к ситуации.

«Андрей Сергеевич всегда очень тяжело переживал конкуренцию. С новостями о коронавирусе соперничать трудно, все говорят только о нем, но он все-таки решил попробовать себя в информационной битве. А если серьезно, то особенно в условиях того, что происходит сейчас, даже мне становится стыдно за него, но ему, видимо, нет», — высказалась телеведущая в беседе с Peopletalk.

Напомним, что сама Барановская неплохо зарабатывает и способна содержать свою семью. Она ведет несколько телепередач и часто ее можно увидеть в качестве ведущей на разных концертах, включая фестиваль «Жара». Пока она ни с кем не встречается, но мечтает о большой любви. По крайней мере, ни о каких романах Юлия уже много лет не заявляла.