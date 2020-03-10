«Весь Байкал мой»: Барановская в шубе и меховой шапке встала на коньки

34-летняя Юлия Барановская вместе с детьми проводит мартовские каникулы вдали от суеты и шума мегаполиса. Соведущая Александра Гордона в программе «Мужское/Женское» на Первом канале призналась, что осуществила свою давнюю заветную мечту — она побывала на Байкале. В поездку звездная мама взяла с собой и отпрысков от футболиста Андрея Аршавина: четырнадцатилетнего Артема, одиннадцатилетнюю Яну и семилетнего Арсения.

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Так, соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» вышла на лед в белой шубке и меховой шапке. Юля встала на коньки, продемонстрировав свое мастерство. Барановская не стала скрывать, что она осталась довольна тем, как провела уикенд, назвав Байкал «местом силы».

«Весь Байкал мой! Самый большой каток в мире, это была моя мечта… Если интересно, потом расскажу все подробно», — отметила Юлия.

Ранее в одном из интервью телеведущая уточнила, что уже давно могла бы связать себя узами брака. Однако Барановская не торопится с замужеством. Примечательно, что экс-возлюбленный знаменитости, футболист Андрей Аршавин, успел расстаться с Алисой Казьминой, которая подарила ему младшую дочь Есению.

Не так давно спортсмен возобновил общение со старшими отпрысками. Юлия также комментировала слухи о возможном романе с футболистом, признавшись, что он наладил контакт исключительно с детьми. На ее взаимоотношениях с Аршавиным это никак не сказалось.