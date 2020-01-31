«Теперь у Есени нет ни папы, ни бабушки»: Казьмина заявила, что футболист год не видел дочь

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, журналистка Алиса Казьмина заявила, что спортсмен «болезненно жадный до денег» человек. Ранее она сообщила, что спортсмен с помощью своей матери Татьяны выселяет Казьмину из своей квартиры в Санкт-Петербурге. Жилье записано на мать игрока, поэтому полное право он на это теоретически имеет.

Алиса Казьмина отметила, что не исключает в будущем следующего поворота событий. Ее бывший муж откажется от родительских прав, чтобы навсегда порвать со своей дочкой.

больше по теме Казьмина под напором бойфренда удалила фото письма о выселении из квартиры Аршавина Как отметила журналистка, этот пост был унизителен прежде всего для ее детей.

«Теперь у Есени нет ни папы, ни бабушки. С дочкой Андрей не виделся уже год, да, наверно, и не нужен он Есене. Ведь ничего не может дать не то что ей, даже себе. Ему никто не нужен», — заявила девушка, слова которой приводит «СтарХит».

Ранее Алиса Казьмина рассказывала, что Андрей Аршавин приезжал к ней с «братками». Он забрал у нее автомобиль и вещи. Причем скандал устроил на глазах своей дочки. Также игрок отказался прописать Есению в своей квартире в Санкт-Петербурге. Из-за этого девочка лишена возможности посещать детский сад.