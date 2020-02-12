Красная карточка: Аршавин второй год подряд прогулял день рождения младшей дочери

Есении исполнилось три годика, но футболист на празднике у ребенка не появился.

Футболист Андрей Аршавин второй год подряд не появился на дне рождения своей младшей дочери Есении. Напомним, что девочка родилась от брака футболиста с журналисткой Алисой Казьминой. Сейчас пара находится в разводе.

Бабушка Есении по маминой линии Наталья Сарычева в Instagram на своей страничке разместила фотографии и видеозаписи с торжества. На кадрах, естественно, не видно Аршавина. Он сейчас в крайне натянутых отношениях с бывшей супругой.

Именинницу с праздником поздравили также старший брат с сестренкой. Алиса Казьмина к празднику заказала шикарный торт и украсила дом воздушными шарами. В какой-то момент именинница, которая буквально светилась от счастья, задула свечи и загадала желание.

Отметим, что недавно Алиса Казьмина рассказала, что Аршавин через свою мать пытается выселить ее из квартиры, где журналистка живет с Есенией и старшими детьми. Как говорила мать футболиста, они с сыном действуют теми же способами, что и Казьмина.