«У меня была эта возможность»: «пухляш» из Little Big прокомментировал отмену «Евровидения»

Международный музыкальный конкурс «Евровидение» перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса. А по сути – отменили, поскольку спустя год фестиваль, конечно-же, будет уже иной – с другими исполнителями, другими песнями.

Претенденты на победу от России группа Little Big философски отнеслась к такому решению устроителей музыкального соревнования, назвав его «правильным». Остался не удел и харизматичный «пухляш» — танцор Дима Красилов, засветившийся в клипе коллектива UNO и сразу же ставший звездой. А ведь несколько дней назад вся Россия встала за него, отстаивая его право участвовать в «Евровидении», собирая подписи под петицией. И, что удивительно, смогла отстоять. Диму группа пообещала взять на конкурс.

Впрочем, парень не стал унывать, в личном блоге он прокомментировал сложившуюся ситуацию, разместив в нем мем на самого себя.

«Просто оставлю это здесь! Хочется сказать всем огромное спасибо за поддержку! Пусть эта дверь закрылась, но мы с вами сделали огромное дело! Убедить ребят, я думаю, было сложно, но благодаря вам у меня была эта возможность!» — написал он.

Армия его многочисленных поклонников поддержала любимца в комментариях: «Дима, ты потрясающий! И Европа многое потеряла, не увидев всю красоту твоего таланта и потрясающей харизмы! Ты супер! Удачи тебе!», «Жги и не сгорай», «Зато теперь тебя узнала вся страна», «Ты лучший!», «Ты – моя радость!».

Ранее мы писали об Анне Седоковой, поддержавшей челлендж в поддержку Little Big. Певица станцевала вместе с Димой Красиловым, используя всем знакомые движения.