«Как сказочные феи»: Татьяна Навка в нежном образе устроила фотосессию с сестрой Крутого

Фигуристка побывала на вечеринке у Аллы Крутой и поздравила ее с юбилеем.

Татьяна Навка не так давно вернулась их Сочи. Все свободное время она старается посвящать семье. У фигуристки подрастает дочь Надежда, которая недавно призналась, что хочет быть похожа на маму. К слову, у девочки уже это получается. Она делает успехи на льду и демонстрирует модные образы. Свой утонченный вкус Навка продемонстрировала накануне, посетив праздничный вечер сестры Игоря Крутого — Аллы Крутой.

До поздней ночь спортсменка танцевала и подпевала артистам. Она облачилась в легкое шифоновое платье белого цвета. Наряд с нежным узором звезда дополнила массивной золотой цепочкой, нюдовым макияжем и элегантной укладкой. Нежный образ подчеркнул красоту фигуристки. Она не устояла и устроила фотосессию с именинницей. Алла была неотразима в пышном платье со стразами пурпурного цвета.

Ведущими вечеринки стали Александр Ревва и Николай Басков. Они пели и развлекали гостей конкурсами. Кульминацией вечера стал огромный торт в виде корзины цветов.

«Удивительно тёплый вчера был праздник!!! Сказочно нереальная дружеская атмосфера веселья и счастья, говорит о том, что и сама именинница такая же! Аллочка — ты живой лучик энергии, такой душевный, весёлый, красивый, лёгкий, что даже не верится, что мы праздновали этот твой крутой юбилей!!! Тот случай, когда время не властно над тобой, потому что с рождения ты — Крутая!!! Оставайся такой же энергичной и светлой женщиной, рядом с которой хочется постоянно находиться!», — написала Татьяна в соцсети.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие восхитились образами девушек. «Какое красивое платье, просто глаз не оторвать», «Как сказочные феи», «Очень красивая сестра у Крутого — королева!», «Красавицы», «Точно. Настоящая фея», — прокомментировали пост подписчики. Также на празднике побывали: Лера Кудрявцева, Жасмин, Димаш, Алсу, Марина Юдашкина и другие звезды.