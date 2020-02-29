«Просилась на занятия к брату»: дочь Шишковой поплавала в бассейне с сыном Тимати

Тимати в конце прошлого года стал отцом во второй раз. Возлюбленная Анастасия Решетова подарила ему сына Ратмира. Девушка предпочла рожать в России. Одной из первых с малышом познакомилась его сестра Алиса — дочь рэпера от Алены Шишковой.

Девочка сразу прониклась к маленькому брату любовью. Тимати старается все свободное время посвящать наследникам, но, конечно, младшему ребенку сейчас достается больше внимания, а вот о его дочке в основном заботится бабушка Симона Юнусова.

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Как известно, пятилетняя Алиса занимается балетом, а также ходит на другие кружки. У девочки обычно нет лишней свободной минуты. Хотя недавно она покаталась на лыжах и даже устроила экскурсию по центру Москвы. А вот выходной наследница артиста захотела провести с братом.

Решетова водит своего четырехмесячного сына на занятия по плаванию. Дочь Тимати решила позаниматься вместе с ним.

«Алиса очень просилась на занятия к брату, и вот он — заветный выходной!», — поделилась Юнусова.

Она также показала трогательные кадры, на которых Ратмир плавает вместе с тренером, а Алиса плескается рядом. К слову, наследница Шишковой тоже с малых лет научилась чувствовать себя в воде, как рыба.

Многие поклонники восхитились тому, как поладили дети рэпера.

«Симона, я смотрю у Алисы прям любовь к братику. Это работа вас и родителей или Алиса сама проявляет заботу и нет ревности?», — поинтересовалась одна из подписчиц. «И то, и другое. Алиса девочка добрая», — ответила 60-летняя бабушка.