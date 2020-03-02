«Тоже стиль»: Алена Шишкова сделала одинаковые стрижки с пятилетней дочкой

Алена Шишкова после расставания с Тимати редко говорит о личной жизни. Недавно она впервые заговорила об отношениях с создателем соцсети «ВКонтакте» Павлом Дуровым. Девушка отметила, что у них «все сложно». Блондинка много работает, а свободное время посвящает дочери Алисе. Пятилетняя девочка уже познакомилась со своим братом Ратмиром, которого родила рэперу новая пассия Анастасия Решетова. Теперь девочка часто бывает в гостях у отца и играет с малышом.

Шишкова долгое время носила длинные локоны. Она не скрывала, что наращивает волосы. Но на показе в Милане в феврале девушка избавилась от чужих волос и предстала с естественной длинной по плечи. Она решила, что теперь будет лечить и отращивать свои локоны, поэтому накануне сделала короткую стрижку. Алена продемонстрировала каре. Она призналась, что такая же прическа теперь и у ее дочки.

«Решили с Лисенком сделать одинаковые прически. Короткие волосы это тоже стиль», — написала модель.

Поклонники согласились с девушкой. Многие отметили, что такая прическа ей очень идет. «Очень стильно!», «На маму стали больше похожи», «Как вы похожи с дочерью, одно лицо», «Новая прическа огонь», «Безумно красиво», «Аленка, это бомба! Все 8 минут в недоумении — то ли вы, то ли Лисенок», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что Шишковой помогает воспитывать наследницу мама Тимати — Симона Юнусова. Недавно она прогулялась с девочкой по Москве, а накануне Алиса посетила Большой театр и насладилась балетом «Зимняя сказка». Как известно, дочь рэпера занимается балетным искусством с малых лет.