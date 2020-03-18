На ручках у папы: Сергей Лазарев поделился трогательным видео с дочкой и сыном

Певец проводит время с наследниками. Он нашел плюсы в том, что из-за коронавируса были отменены ближайшие концерты.

Сергей Лазарев является одним из самых популярных российских артистов, но при этом и самым закрытым. Певец долгое время встречался с Лерой Кудрявцевой, но они расстались друзьями. После этого он не посвящает поклонников в свою личную жизнь. Даже своего сына Никиту он скрывал от общественности три года. В этом году малышу исполнится пять лет. А не так давно выяснилось, что у звезды подрастает еще и годовалая дочь Анна.

Лазарев привык много работать. Он постоянно находится на гастролях. Не раз артист рассказывал, как ради пары часов с сыном преодолевал тысячи километров. В таком ритме жизни Сергей старается любую свободную минуту уделить семье. И в тот момент, когда из-за коронавируса были запрещены многие культурно-массовые мероприятия, некоторые звезды расстроились, а исполнитель хита «Я не боюсь» нашел в этом плюсы.

Он опубликовал редкое видео, на котором запечатлен с детьми в домашней обстановке. Лазарев взял на руки подросшего сына и дочку. Он стал их кружить, а потом рассмешил. Анна в розовом платье задорно хохотала, наблюдая за отцом. За кадром были слышны женские голоса. По всей видимости, певцу помогают приглядывать за наследниками мама и няня.

«Надо стараться искать плюсы во всем! Такая вынужденная временная остановка в концертном графике из-за угрозы распространения вируса — прекрасная возможность побыть больше с семьей! Поиграть, почитать, посмотреть фильмы! Давайте уже выключать «Панику». Сами себя загоняем в депрессию», — написал Сергей.

Он ограничил комментарии к посту, поэтому поклонники не смогли выразить свои мысли. Артист оберегает своих детей от лишнего внимания и негатива. Ранее фанаты назвали его очень заботливым отцом. К слову, о маме малышей он предпочитает не говорить.