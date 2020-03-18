Вирусолог Михаил Щелканов расскажет о борьбе с коронавирусом в передаче «Крутая история»

Главной темой последних месяцев стал коронавирус. Недавно была объявлена пандемия. В Москве уже введены такие меры предосторожности, как карантин для приезжих из Италии, Франции и других стран, культурно-массовые мероприятия численностью свыше 50 человек запрещены, а российские школы уйдут на каникулы с 23 марта до 12 апреля. Тем временем граждане хотят обезопасить себя.

Звёзды НТВ решили подключиться к борьбе с коронавирусом. В скором времени они расскажут о мифах этой болезни и выяснят, как себя обезопасить. Одним из них будет автор программ «Чудо техники» и «Живая еда» Сергей Малозёмов. Врач по образованию, он выяснит, насколько надежны марлевые повязки, отчего они спасают, а также помогут ли меры по закрытию границ остановить распространение вируса.

Ведущая передачи «Крутая история» Татьяна Миткова выведает правду о таинственной болезни у известного вирусолога Михаила Щелканова. Он не только расскажет, чему нужно верить, а чему нет, но и объяснит, как правильно себя вести во время эпидемии.

Напомним, что ранее в эфире передачи «Звезды сошлись» обсуждали симптомы COVID-19 — одышка, сухой кашель и резкое повышение температуры. Эксперты поведали, какие макси средства индивидуальной защиты наиболее эффективны. Они также напомнили, что мытье рук эффективно, когда продолжительность процедуры составляет не менее 20 секунд. Не пропустите программы «Чудо техники» в воскресенье, 22 марта, в 11:00 и «Крутую историю» во вторник, 24 марта в 00:20 на НТВ.