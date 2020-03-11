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Лазарева посмеялась над испанцами, которые из-за коронавируса скупают туалетную бумагу

По словам актрисы, не нужно поддаваться в данной ситуации панике.

Лазарева посмеялась над испанцами, которые из-за коронавируса скупают туалетную бумагу
Лазарева рассказала, как в Испании волнуются из-за коронавируса/http://globallookpress.com/

Актриса и певица Татьяна Лазарева в Instagram рассказала, что из-за коронавируса люди стали потихоньку сходить с ума. Саму ее это несколько забавляет. Как отметила Лазарева, в некоторых испанских городах люди стали скупать туалетную бумагу. Она, кстати, не может понять, почему именно ее. Звезда попросила всех не поддаваться в данной, безусловно, непростой ситуации панике.

Между тем не все расстроены, что в мире распространяется коронавирус, захватывая все новые страны. К примеру, дочь Татьяны Лазаревой, судя по всему, только рада этому.

«Дочь с горящими глазами переписывается с друзьями: «Школу отменят, говорят, школу закроют!..» Я в это время на них смотрю и ржу, вспоминая, как мы в детстве радовались подобным событиям и думаю: боже мой, ну хоть у кого-то праздник».

Татьяна Лазарева

Отметим, что из-за коронавируса уже отменены многие массовые культурные и спортивные мероприятия в разных странах. Число умерших перевалило по всему миру за три тысячи человек.

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