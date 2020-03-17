«Приятные улыбки»: Кудрявцева в ярком образе сделала фото с Песковым на вечеринке

Лера Кудрявцева после возращения из Дубая вернулась к светской жизни. На минувших выходных блондинка посетила вечеринку сестры Игоря Крутого Аллы Крутой. Женщина с размахом отпраздновала юбилей. Именинница блистала в пышном платье пурпурного цвета. Затмить ее никто даже не попытался. Алсу пришла в черном платье-рыбке, а Татьяна Навка предпочла легкий белый наряд из шифона.

Как оказалось, фигуристка была на вечеринке не одна, а со своим мужем Дмитрием Песковым. Не удержалась и сделала фото с ним Кудрявцева. Она подловила пресс-секретаря президента РФ в безлюдном коридоре. телеведущая выбрала яркий образ для выхода в свет. Брюки цвета электро она совместила с зеленой блузкой. Ботильоны на шпильке дополнили аутфит. Супруг Навки, как всегда, предпочел белую рубашку и костюм.

В кадре Дмитрий улыбается вместе с телеведущей, которая взяла его под руку. Поклонники заметили, что он находился в приподнятом настроении. Многие стали шутить, что Песков мог бы стать идеальным гостем для передачи Кудрявцевой «Секрет на миллион». «Песков обаятельный», «Лерочка, вы очень красивая. Приятные улыбки у вас», «Навка изменилась однако», «Красивый наряд», «А где муж?», «Лера демонстрирует свои связи, так понимать? Молодец», — стали обсуждать пост подписчики.

Отметим, что Навка отреагировала на фото. Она оставила одобрительный эмоджи в комментариях. На самой вечеринке фигуристка тоже успела пообщаться с телеведущей. Она танцевала и веселилась в компании подруг.