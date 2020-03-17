Наталья Ветлицкая сообщила, как обстоят дела в карантинной Испании

Звезда 90-х объяснила, что никакой сумятицы на улицах в ее городе нет.

Распространившийся по планете коронавирус ВОЗ признала пандемией, в результате чего под запретом оказались не только многие мировые культурные и спортивные мероприятия. Целые страны объявили о закрытии своих границ, в Европе действую серьезные ограничения.

Как сейчас обстоят дела в Испании, власти которой закрыли всю страну на карантин, рассказала Наталья Ветлицкая. Певица проживает на территории Европы уже давно, и вернулась домой задолго до начала эпидемии коронавируса. Звезда 90-х записала видео, в котором объяснила, что никакой паники на улицах в ее городе нет.

«В пятницу и субботу (14 и 15 марта. – Прим.ред.) люди, уже зная о черновике объявления о карантине, начали закупать продукты. Но тоже без особого ажиотажа. Чтоб там кто-то дрался за туалетную бумагу, такого не было», — сообщила звезда.

По словам певицы, все, в том числе и она сама, тихонечко сидят по домам, а на улицу выходят только по особой надобности. Накануне она побывала в городе и убедилась, что законопослушные испанцы соблюдают требование правительства об ограничении передвижения по городу. «Все спокойно достаточно», — резюмировала Ветлицкая.

В том, что коронавирус не повод сходить с ума, убеждена другая отечественная знаменитость – Ляйсан Утяшева. Знаменитая гимнастка рассказала, чем можно себя занять, пока действует карантин.

В нашей стране, напомним, зафиксировано 114 случаев заражения вирусом нового типа COVID-19, и чтобы ограничить его распространение, власти принимают карантинные меры.