«Главное — не сходить с ума»: Утяшева объяснила, чем можно заняться во время карантина

Многие звезды шоу-бизнеса сейчас озадачены тем, чем же занять себя в условиях карантина, который коснулся нашей страны из-за коронавируса. И Ляйсан Утяшева составила подборку идей, которыми поделилась в личном аккаунте в Инстаграм.

Знаменитая телеведущая считает, что вместо паники и злобы стоит «офигенно самоизолироваться» и начать инвестировать в себя. Тем более вариантов это сделать масса: например, пока дети делают домашнее задание, учиться самим. Также самое время полюбить зарядку и прокачать тело, начать правильно питаться домашней едой собственного приготовления, читать книги, изучать языки, очистить память в телефоне, в конце концов.

«Самое главное — не сходить с ума и с пользой для себя проводить время!» — призвала Утяшева.

Подписчики дополнили своими вариантами подборку Утяшевой, а также поблагодарили звезду за заряд позитива и бодрости.

«Вот это я понимаю советы!!!!! Очень хорошее мнение по поводу всего что происходит вокруг», «Всё верно, вы как всегда лучшая», «Молодец, Леся! Вот так надо позитивно смотреть» — дали обратную связь некоторые фолловеры.

А вот Рената Литвинова подошла к известиям о карантине совсем по-иному. Она призналась, что купила несколько бутылок водки, пьет много воды и советует поклонникам не вдыхать воздух, если вдруг рядом кто-то чихнул.