«Молоденькая совсем еще»: Наталья Ветлицкая поделилась архивными фото

Звезда 90-х Наталья Ветлицкая в конце прошлого года объявила о своем возвращении на отечественную эстраду. Более того, поклонников она обрадовала обещанием устроить большой гастрольный тур по стране осенью 2020 года. И периодически в своем аккаунте в «Инстаграме» звезда делится с подписчиками творческими планами.

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На этот раз звезда порадовала фолловеров архивными кадрами со съемок популярного клипа «Была не была», чем несказанно обрадовала многих фанатов. Некоторые впали в ностальгию и поспешили прокомментировать снимки:

«Вы в этом клипе восхитительны», «Любимая песня и суперский клип», «Так приятно смотреть Ваши фотографии», «Вы и сейчас такая красивая, почему ретрофото постите?», «Молоденькая совсем еще на фотографии. Была не была…», «Была и есть, да еще какая!» — написали некоторые поклонники.

Наталья Ветлицкая вернулась к музыкальной карьере после четвертьвекового перерыва. Она намерена перезаписать все свое творчество на «цифру», а также переснять некоторые клипы.