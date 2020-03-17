«Купила 8 бутылок водки»: Литвинова порассуждала о коронавирусе

Рената Литвинова всегда много путешествовала. Она очень часто бывала в Париже, так как там жила и училась ее дочь Ульяна. Не так давно актриса гуляла по французским бутикам, а теперь уже не может туда вернуться.

Из-за коронавируса многие страны закрывают границы, а те, кто недавно вернулся из Европы, вынуждены сидеть дома на карантине. Артистка решила обезопасить себя. В отличие от коллег, она закупилась не медицинскими масками, а антисептиками.

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53-летняя Литвинова опубликовала устрашающую черно-белую фотографию. На которой сидит за столиком со стаканом воды. Броский макияж и платье с открытыми плечами не чуть не смягчили образ.

«Я, если честно, купила 8 бутылок водки для дезинфекции во все обшлага, иногда натягиваю одноразовые перчатки, и всех протираю спиртовыми салфетками — начинается какая-то новая жизнь — очень похоже на «когда-то в молодости» — но меня это только укрепляет», — поделилась звезда.

Актриса дала понять, что готова дать отпор вирусу COVID-19. Она также отметила, что пьет много воды. Девушка посоветовала не вдыхать воздух, если рядом кто-то кашлянул. Поклонники поддержали звезду. Многие признались, что в магазинах уже давно не могут найти антисептиков.

«Я прям представляю, как Рената покупает в магазине 8 бутылок водки, как эпизод из кино», «Вот и я воспринимаю это все как новое приключение…», «Народ гречкой запасается, а Вы водкой. Наверное, я последую вашему примеру!», «Шедеврально», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, не только Литвинова опасается за свое здоровье. Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова по всему дому разместила бутылки с обеззараживающими средствами. Она обрабатывает не только руки, но и детские игрушки.

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