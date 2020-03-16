«Космос!»: Литвинова облачилась в силуэтное змеиное платье с глубоким декольте

53-летняя актриса и режиссер Рената Литвинова произвела среди своих поклонников настоящий фурор. Звезда облачилась в силуэтное платье со змеиным принтом, подчеркнув красивую линию декольте с помощью глубокого выреза.

«Можно ли в разгар пандемии, карантинов и внезапного снега носить хотя бы в театре весеннее платье с вырезом (и в мои годы иметь желания)?» — спросила Литвинова своих подписчиков.

В последнее время Рената стала часто рассуждать о своем возрасте. Днем ранее она написала в блоге: «В нынешнем мире моды нельзя стареть — «стариков» там нет. Ты либо вечно молодой, либо мертвый».

Поклонники звезды стали ее успокаивать, заверяя, что красота есть в любом возрасте и самой Литвиновой точно пока не стоит переживать по этому поводу.

«Ну не скажите! Все меняется в сторону принятия несовершенств, разнообразия и старения, уважения к этому. Ценится не молодость как таковая, а ухоженность и подтянутость. И это прекрасно», «Возраст – это всего лишь цифры. Рената, вы прекрасны!», «Рената, Вы необыкновенная! Можно ли быть такой эффектной в таком декольте и без грамма пошлости?», «Вам можно все. Вы просто космос! Обожаю вас», — отреагировали на слова актрисы ее фолловеры.