«Дам за вакцину»: порноактриса пообещала подарить себя создателям лекарства от коронавируса

Любовь Бушуева, известная под псевдонимом Лола Тейлор, в данный момент находится на карантине в Москве.

Эпидемия коронавируса докатилась и до столицы нашей страны, в данный момент в Москве на карантине находится известная звезда фильмов для взрослых Любовь Бушуева, работающая на киноплощадках под псевдонимом Лола Тейлор.

Девушка записала необычное видеопослание своим подписчикам в Instagram, в котором она рассказала о своем самочувствии, а также заявила что готова практически на все, лишь бы ученые поскорее разработали лекарство от коронавируса.

«Короче, дам за вакцину», — рассказала звезда фильмов для взрослых.

Также Бушуева показала в камеру лист бумаги с печатями и назвала ее постановлением. Актриса сообщила, что в данный момент она просто не может покинуть квартиру, якобы ее запросто могут посадить в тюрьму, если она попытается нарушить карантин и выйти на улицу.

Напомним, ранее информации об уголовном преследовании для лиц, нарушивших карантин, не поступало.

Комментаторы в Instagram заметили, что вряд ли честь девушки нужна ученым, которые сейчас активно трудятся над лекарством.