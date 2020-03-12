«Делай срочно что-то в стиле Chanel»: Лариса Гузеева перешивает свои шубы по новой моде

Лариса Гузеева не первый год ведет передачу «Давай поженимся!». Она дает советы одиноким людям, которые стремятся построить семью. Сама артистка счастлива в браке с Игорем Бухаровым. При этом она не стесняется кокетничать с коллегами по работе. Стоит отметить, что в 60 лет телеведущая следит за своей внешностью, старается держать себя в форме и стильно одеваться. Поклонники давно хотели увидеть гардеробную звезды, и накануне им выпал такой шанс.
Гузеева рассказала, что многие вещи давно не носит, но она не спешит их выбрасывать. Артистка перешивает их по новой моде, чтобы наряды вновь становились актуальными и выглядели как новые. В гостях у телеведущей побывала ее подруга, которая с радостью преображает шубы Ларисы.
«Показывай красоту, Маша. Вот ко мне пришла моя подружка Маша — гений шубных дел. Она мне шила и перешила миллион вещей. Кстати, на Новый год, если вы помните, Снегурочку-дурочку, это туже Машечка моя. Я уже купила все давным давно, и у меня куча всякого разного надоевшего мне, то у меня теперь такая игра — я переделываю старое на новое. У Маши терпения хватает со мной и она на переделывала кучу разных таких вещиц», — поделилась телеведущая.
«Была у меня шуба приличная и модная, но я такая бережливая. И как то раз и она вышла из моды», — пояснила звезда ТВ. Она прошла в свою гардеробную, где у нее оказалось много вещей и небольшая коллекция меховых шуб. В руках подруга артистки держала полушубок кремового цвета. Именно его Гузеева поручила ей на этот раз преобразить. «Делай срочно что-то в стиле Chanel, Кстати, ее можно сделать с таким воротником соболиным, чтобы я была прям как артистка. Ой, целую тебя», — высказалась звезда.