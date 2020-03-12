«Делай срочно что-то в стиле Chanel»: Лариса Гузеева перешивает свои шубы по новой моде

Телеведущая призналась, что имеет много вещей, которые уже не носит. Среди них оказалась шуба, которой она решила подарить вторую жизнь.

Лариса Гузеева не первый год ведет передачу «Давай поженимся!». Она дает советы одиноким людям, которые стремятся построить семью. Сама артистка счастлива в браке с Игорем Бухаровым. При этом она не стесняется кокетничать с коллегами по работе. Стоит отметить, что в 60 лет телеведущая следит за своей внешностью, старается держать себя в форме и стильно одеваться. Поклонники давно хотели увидеть гардеробную звезды, и накануне им выпал такой шанс.

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Гузеева рассказала, что многие вещи давно не носит, но она не спешит их выбрасывать. Артистка перешивает их по новой моде, чтобы наряды вновь становились актуальными и выглядели как новые. В гостях у телеведущей побывала ее подруга, которая с радостью преображает шубы Ларисы.

«Показывай красоту, Маша. Вот ко мне пришла моя подружка Маша — гений шубных дел. Она мне шила и перешила миллион вещей. Кстати, на Новый год, если вы помните, Снегурочку-дурочку, это туже Машечка моя. Я уже купила все давным давно, и у меня куча всякого разного надоевшего мне, то у меня теперь такая игра — я переделываю старое на новое. У Маши терпения хватает со мной и она на переделывала кучу разных таких вещиц», — поделилась телеведущая.

«Была у меня шуба приличная и модная, но я такая бережливая. И как то раз и она вышла из моды», — пояснила звезда ТВ. Она прошла в свою гардеробную, где у нее оказалось много вещей и небольшая коллекция меховых шуб. В руках подруга артистки держала полушубок кремового цвета. Именно его Гузеева поручила ей на этот раз преобразить. «Делай срочно что-то в стиле Chanel, Кстати, ее можно сделать с таким воротником соболиным, чтобы я была прям как артистка. Ой, целую тебя», — высказалась звезда.