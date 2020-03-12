Стильно и удобно: Нетребко в клетчатой куртке и сапогах-казаках прогулялась по венскому лесу

Анна Нетребко регулярно гастролирует. Поклонники привыкли видеть артистку на сцене в роскошных вечерних платьях. Стоит отметить, что оперная дива обладает пышными формами, но это не мешает ей выглядеть женственно и стильно. После ряда концертов в Германии и Бельгии певица вернулась в свою квартиру в Вене. Она наслаждается редкими выходными. Девушка успела показать мастерство на кухне и посадить цветы в новое кашпо.

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Так как наступила весна, Нетребко решила прогуляться по венскому лесу. Она повстречала на своем пути цветущие бутоны и старинный храм на опушке. Для такого случая оперная дива облачилась в удобный, но стильный наряд. Она предстала в серых джинсах, белой водолазке, сапогах-казаках и клетчатой теплой куртке. Волосы артистка распустила и сделала неброский макияж.

«Вот он, мартовский венский лес. Такие красивые цветочки», — прокомментировала кадры с прогулки Анна.

У себя дома в вазу она поставила алые маки. Уже на днях певица отправится в гастрольный тур, поэтому она решила подольше подышать свежим воздухом и насладиться солнечной погодой.

Напомним, что также у Нетребко есть жилье в Нью-Йорке. Там она бывает весной и зимой накануне рождественских каникул. Часто артистка выступает на сцене со своим мужем Юсифом Эйвазовым. Путешествует с ней и сын Тьяго, когда у него каникулы в школе.