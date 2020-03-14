«Закрыто все»: Анна Нетребко рассказала о карантине в Австрии из-за коронавируса

2020 год начался с ряда плохих событий. Одним из них стал коронавирус, который вспыхнул в Китае. Если в январе было заражено 100 человек, то к марту цифра выросла до 150 тысяч заболевших людей в мире. Многие российские артисты оказались на карантине. Так Яна Рудковская находится в своем особняке после поездки в Париж на Неделю моды. А Жанна Бадоева не может вернуться из Америки, куда поехала по работе, так как президент Дональд Трамп издал указ о прекращении авиасообщений со странами Европы.

Шокирована происходящим Анна Нетребко. Оперная дива всегда много путешествует. В марте у нее также были запланированы гастроли. В последнее время артистка находится в своей квартире в Вене, от куда легко добираться до соседних стран. Однако карантин дошел и до Австрии.

«С завтрашнего дня мы узнаем — что значит быть в карантине… я видела это в страшных фильмах. Закрыто все, кроме магазинов с продуктами и госпиталей— школы, институты, театры, музеи, супермаркеты. Запрещён въезд и выезд из страны…. ощущение, что дыхание перекрыто…», — написала она.

На новом фото Нетребко позирует с кружевной вуалью на лице. Устрашающий снимок хорошо проиллюстрировал ее душевное состояние. Артистка не стала говорить, сможет ли выступить за ближайших концертах или они будут отменены. Поклонники постарались поддержать звезду. «Всё будет хорошо!», «Жесть, конечно…21 век… Держитесь там… Мы даже думать об этом не хотим», «Грустно, скорее бы все прошло», «Мне почему-то верится, что Вы проведете весьма увлекательно это время», — прокомментировали пост подписчики.