«С какой любовью смотрит супруг»: Алсу пришла на вечеринку с Яном Абрамовым

Алсу в компании муж бизнесмена Яна Абрамова появилась на испанской вечеринке шоумена Алексея Чумакова. Музыкант вместе со своей второй половинкой устроил праздник, пригласив на торжество самых близких друзей. Так, среди именитых гостей были замечены: Гарик Мартиросян со своей избранницей Жанной Левиной-Мартиросян, Сосо Павлиашвили и многие другие. Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук также не пропустила вечеринку, попозировав перед объективами фотокамер в компании именинника, но без двухлетней дочери Амели.

На личной страничке в Instagram Алсу поделилась отчетными снимками с праздника. Примечательно, что певица выступила на импровизированной сцене, спев вживую перед собравшейся публикой. В то время, как артистка исполняла одну из композиций, за всем происходящим, чуть поодаль от сцены наблюдал ее муж Ян Абрамов. Среди поклонников знаменитости нашлись те, кто обратил на этот момент внимание.

«А супруг с какой любовью смотрит на вас!!», «Ох, как Ян смотрит», «Вы потрясающая!! Ох, как Ян на вас смотрит», — отметили подписчики артистки.

В Instagram-карусели поп-исполнительница опубликовала сразу несколько снимков, на первых двух кадрах певицу сфотографировали во время пения с микрофоном в руках, а на втором — Алсу была запечатлена с мужем, который наблюдал за выступлением своей второй половинки.