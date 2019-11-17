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Проскурякова с 59-летним мужем поддержали Чумакова на концерте в Москве

Возлюбленная Игоря Николаева решила провести уикенд вне дома.

Проскурякова с 59-летним мужем поддержали Чумакова на концерте в Москве
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев (Фото: Globallookpress.com)

Еще 16 ноября Алексей Чумаков выступил с сольным концертом на московской сцене Crocus City Hall. Поддержать возлюбленного экс-солистки группы «Блестящие» Юлии Ковальчук в преддверии юбилейного тура пришли его друзья и коллеги, среди которых были замечены музыкальный продюсер Иосиф Пригожин с супругой Валерией, Юлия Проскурякова, композитор Игорь Николаев и другие.

Избранница 59-летнего артиста согласилась провести уикенд вне дома ради сольного выступления Алексея Чумакова. Ранее Юлия говорила о том, что из-за сессии в ГИТИСе она была вынуждена забыть об отдыхе и полноценном сне.

«Сейчас это все позади… Можно выспаться, наконец-то разглядеть близких и любимых! Уделить им такое нужное время и внимание», — добавила Проскурякова.

Возлюбленная композитора не стала скрывать, что она осталась под впечатлением от шоу Алексея Чумакова, заявив, что им с мужем очень понравился концерт. Мнение Юлии полностью поддерживает и певица Валерия. Супруга Иосифа Пригожина назвала Алексея «артистом мирового масштаба», отметив его многогранный талант. По словам певицы, она не смогла сдержать слёз на выступлении Чумакова, настолько проникновенно звучали его композиции.

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Алексей Чумаковдети звездЗвездные детиИгорь НиколаевЮлия Проскурякова
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Проскурякова с 59-летним мужем поддержали Чумакова на концерте в Москве
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