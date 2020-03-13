Тренд на алый: Алсу выбрала комбинезон, а жена Мартиросяна — платье с бахромой

Супруга Яна Абрамова вместе с близкой подругой побывала на испанской вечеринке Алексея Чумакова.

36-летняя Алсу вместе с возлюбленной резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна появилась на испанской вечеринке мужа экс-солистки группы «Блестящие» Юлии Ковальчук. Для выхода в свет поп-исполнительница выбрала брючный комбинезон модного в этом сезоне оттенка — пылающий алый. Об актуальности этого цвета в интервью Teleprogramma.pro говорила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева. Примечательно, что в отличие от супруги бизнесмена Яна Абрамова избранница резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна отдала предпочтение платью в ретро-стиле с бахромой. Единственное, в чем сошлись близкие подруги, — это цветовая палитра.

К своему вечернему образу певица подобрала контрастный черный пояс и туфли-лодочки. Жанна Левина-Мартиросян примерила туфли с застежкой на лодыжке, поддержав тренд на монохромный стиль.

«Испанская вечеринка удалась», — отметила певица.

Для именинника на празднике приготовили большой трехъярусный торт. Алексей Чумаков под аплодисменты звездных гостей задул свечи, успев загадать желание.

Примечательно, что в честь дня рождения мужа Юлии Ковальчук избранница бизнесмена Яна Абрамова выступила на импровизированной сцене. Алсу спела вживую перед собравшейся публикой.

На празднике Алексея Чумакова также появился Сосо Павлиашвили. Пропустить вечеринку не смог и Гарик Мартиросян.