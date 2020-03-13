«Стильно и празднично»: имидж-стилист восхитилась ассиметричным комбинезоном Алсу

36-летняя Алсу в компании мужа бизнесмена Яна Абрамова побывала на испанской вечеринке Алексея Чумакова. Среди приглашенных гостей на празднике также были замечены: Гарик Мартиросян со своей избранницей Жанной Левиной-Мартиросян, Сосо Павлиашвили и многие другие. Не смогла пропустить торжество по случаю дня рождения супруга и экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук.

Примечательно, что возлюбленная Яна Абрамова появилась на вечеринке в ассиметричном алом комбинезоне. Свой образ певица дополнила контрастным черным поясом и туфлями-лодочками. Алсу выступила на импровизированной сцене, спев вживую на празднике Алексея Чумакова.

В интервью Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова прокомментировала вечерний образ артистки, восхитившись ее нарядом. Так, эксперт в сфере моды заверила, что благодаря лаконичным туфлям-лодочкам и декоративной детали в виде банта на плече — образ Алсу получился весьма незаурядным.

«Ассиметричный комбинезон в роковом красном цвете с элегантным бантом смотрится строго, стильно и празднично. Укороченные брюки с завышенной линией талии обеспечивают зрительное удлинение ног, а пояс в черном цвете делает акцент на узкой талии», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Примечательно, что супруга резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна — Жанна Левина-Мартиросян отдала предпочтение той же цветовой палитре, что и ее близкая подруга, сделав ставку на алый оттенок. Однако в отличие от Алсу, которая появилась на празднике в брючном комбинезоне, избранница шоумена примерила платье в ретро-стиле с бахромой.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.