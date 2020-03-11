«Будем дожидаться»: Билан отреагировал на слова Рудковской о ее карантине

После поездки во Францию 45-летняя Яна Рудковская объявила о намерении провести две недели на домашнем карантине. Примечательно, что все это время музыкальный продюсер собирается продолжать работать, но только удаленно. К слову, в своем Telegram-канале бизнесвумен заверила поклонников в том, что она чувствует себя хорошо и на здоровье не жалуется. Порядка трех раз в день супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко измеряет температуру, следуя всем правилам гигиены.

Яна уточнила, что из-за карантина она была вынуждена перенести свою вечеринку по случаю юбилея. Кроме того, знаменитость отказалась от запланированного семейного отпуска.

«Время тюльпанов, а скоро наступит и время пионов, жду 17 марта — время окончания карантина, и поеду покупать мои любимые цветы!! Продолжаю мою рубрику завтраков и передаю привет всем, кто тоже на карантине», — отметила Яна.

По словам музыкального продюсера, дома ей предстоит провести еще шесть дней. После чего она сможет постепенно влиться в привычный ей график.