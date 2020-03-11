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«Будем дожидаться»: Билан отреагировал на слова Рудковской о ее карантине

Ранее музыкальный продюсер сообщила, что порядка двух недель планирует провести дома.

«Будем дожидаться»: Билан отреагировал на слова Рудковской о ее карантине
Яна Рудковская (Фото: Globallookpress.com)

После поездки во Францию 45-летняя Яна Рудковская объявила о намерении провести две недели на домашнем карантине. Примечательно, что все это время музыкальный продюсер собирается продолжать работать, но только удаленно. К слову, в своем Telegram-канале бизнесвумен заверила поклонников в том, что она чувствует себя хорошо и на здоровье не жалуется. Порядка трех раз в день супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко измеряет температуру, следуя всем правилам гигиены.

Яна уточнила, что из-за карантина она была вынуждена перенести свою вечеринку по случаю юбилея. Кроме того, знаменитость отказалась от запланированного семейного отпуска.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская
Яна Рудковская призналась, сколько еще дней проведет на карантине (Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial)

«Время тюльпанов, а скоро наступит и время пионов, жду 17 марта — время окончания карантина, и поеду покупать мои любимые цветы!! Продолжаю мою рубрику завтраков и передаю привет всем, кто тоже на карантине», — отметила Яна.

По словам музыкального продюсера, дома ей предстоит провести еще шесть дней. После чего она сможет постепенно влиться в привычный ей график.

«Пионы и тюльпаны обожаю», — вторит бизнесвумен Виктория Боня.

«Пусть все будет очень хорошо!! Будем дожидаться вашего скорейшего возвращения», — обратился к музыкальному продюсеру Дима Билан.

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