«Соблюдаю все меры гигиены»: Рудковская на карантине рассказала о своем самочувствии

Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко призналась, что жаловаться ей не приходится. Музыкальный продюсер продолжает работать удаленно из дома.

45-летняя Яна Рудковская не стала скрывать: после поездки во Францию она добровольно попала на карантин. Знаменитость планирует провести дома порядка двух недель. Из-за этого супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко была вынуждена перенести вечеринку по случаю своего юбилея и на время отметить запланированный отпуск с семьей.

По словам Яны, в последнее время ее все чаще стали беспокоить представители прессы. Так, бизнесвумен сообщила о «бесконечных звонках СМИ», посетовав на то, что ей задают один и тот же вопрос: как она себя чувствует.

Светская львица уточнила, что у нее нет никаких проблем — чувствует она себя хорошо, активно занимается спортом, много читает и продолжает работать удаленно из дома. При этом Рудковская подметила, что соблюдает все меры правильной гигиены: пользуется индивидуальной посудой, проветривает помещение, моет и дезинфицирует руки, порядка трех раз в день меряет температуру.

«Соблюдаю все меры правильной гигиены! Все, как в правилах прописано, не переживайте! У нас дом большой и на территории не один, есть где отсидеться», — заверила Яна.

К слову, в Париж музыкальный продюсер летала без мужа Евгения Плющенко и семилетнего сына Саши. На публике знаменитость появлялась исключительно в защитной маске.