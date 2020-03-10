«Сильно изменилась?»: Виктория Боня показала свои детские фотографии

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня любит делиться со своими подписчиками в Инстаграм новостями из жизни. Не так давно красавица удивила фанатов резкой сменой имиджа. А сейчас снова преподнесла сюрприз: показала свои детские фотографии – с младенческого возраста до 10 лет. Звезда вспомнила:

«Когда акушерка приняла роды, она сказала маме четко и громко: “Счастливая будет, в рубахе родилась!» Вот такая у меня история, которой я ещё с вами не делилась. Что думаете? Я сильно изменилась?» — написала Боня.

На черно-белых снимках многие разглядели, что пышными губами Боню наградила матушка-природа. И не смогли не подчеркнуть этот факт.

«Зато теперь все злопыхундрики поймут наконец, что губы свои, родные!» — порадовалась за кумира одна из поклонниц.

На снимках также другие члены семьи светской львицы. Родилась Боня в Краснокаменске, после школы переехала в Москву. Родители модели проживают в Иркутске. Также у звезды есть сестра Ангелина, которая воспитывает двоих детей — Вику и Богдана.