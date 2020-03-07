Двухлетнюю дочь Купера и Шейк сфотографировали на прогулке в пальто и юбке гофре

Голливудский актер присматривает за наследницей, пока модель занята на работе.

Ирина Шейк почти весь февраль провела в командировках. Модель посетила Лондон, Милан и Париж, где дефилировала на показах в рамках Недели моды.

Девушка недавно вернулась в Нью-Йорк, где во время ее отсутствия за дочкой Леей приглядывал Брэдли Купер. Влюбленные почти год назад расстались, но поддерживают отношения ради дочери. Так, после очередной модной фотосессии актер пообедал с экс-избранницей. Вместе с ними была и их наследница.

Похоже, что Шейк загружена работой, так как Брэдли продолжает нянчиться с малышкой. Двухлетнюю Лею на днях папарацци засняли, когда папа отводил ее на занятия.

Девочка была в пышном платье и пуховике. Она научилась кататься на самокате, поэтому стала реже ездить на плечах отца. А 6 марта Купер снова был пойман в объектив папарацци. На этот раз он оделся в одном стиле с подросшей наследницей.

Актер предстал в темно-синем пальто и брюках. Он скрыл лицо за кепкой и солнцезащитными очками. Лея также сменила пуховки на пальто свободного кроя. Она выглядела кокетливо в юбке гофре белого цвета. Кроха общалась с папой и каталась на самокате.

Многие поклонники восхитились не только стильной малышкой, но и тому, какой Брэдли заботливый папа. «Люблю это! Я думаю, она уже обсуждает это с папой все…. Судя по лицу, она говорит: „Ой, папа, перестань меня останавливать!“», «Какая красавица», «Идеальный папа», — прокомментировали снимки пользователи Сети.

Напомним, что лишь недавно Шейк рассказала о расставании с возлюбленным. Она намекнула, что актер не выдержал ее сильного характера. Модель дала понять, что стала инициатором расставания.