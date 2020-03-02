«Секс и смех продлевают жизнь»
Анастасия Волочкова
Звездный гость
«Надежда Бабкина невзлюбила невестку»
Лера Кудрявцева

«Романтическое бунтарство»: Шейк сочетала платье от Valentino с массивными ботинками

Модельеры бренда поддержали тренд на объемные рукава.

«Романтическое бунтарство»: Шейк сочетала платье от Valentino с массивными ботинками
Ирина Шейк. Фото: Global look press.j

Ирина Шейк, поработав на подиумах миланской Недели моды, поспешила в Париж. Здесь она блистательно участвовала в показе Valentino. Топ-модель дефилировала в силуэтном платье черного цвета. Изюминка образа — объемные рукава и крупная оборка в подоле.

В противовес романтическому стилю наряда дизайнеры подобрали для Шейк ботинки на массивной подошве, в руках звезда держала женственную сумочку. В качестве украшения Ирина примерила актуальную моносерьгу.

Креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли анонсировал выход новой коллекции хештегами «романтичное бунтарство» и «уникальная форма», подчеркивая, что создавал ее, основываясь на принципах контраста.

Тэги

ValentinoЗвездный стильИрина ШейкИрина Шейк: последние новостикрасивое платьемода и стильНеделя моды в ПарижеНовости google
Loading...