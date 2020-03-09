«Есть публика или нет – это не имеет никакого значения»: певец Данко поделился мнением об отмене «Евровидения»

В Сети появились новости о том, что из-за коронавируса формат песенного конкурса «Евровидение» этой весной может претерпеть серьезные изменения. В частности, речь идет о том, чтобы в разгар эпидемии ограничить артистов от публики. Или вообще записать участников шоу по отдельности – каждого в своей стране, а затем объединить для трансляции в эфире телеканалов. Певец Данко по просьбе портала Teleprogramma.pro высказал свое мнение об этих новостях. Он считает, что отсутствие зрителей для артиста на шоу никак не повлияет на выступление.

«Наоборот, он не будет нервничать, переживать. Как на съемках – просто отработает и все. Есть публика или нет — это не имеет никакого значения. Номер давно срежиссирован, поставлен и отрепетирован», — отметил певец.

Напомним, Россию в Роттердаме в мае будет представлять эпатажная группа Little Big. Как признался солист коллектива Илья Прусикин, такому решению удивился даже он сам. И отметил, что в какой-то момент ему даже стало страшно.