«Не вижу призовых мест»: таролог Кинжинов дал прогноз на итоги «Евровидения» для Little Big

При этом Александр отметил, что талант и оригинальность группы в Европе оценят по достоинству.

Финалист 18-й «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов уверен, что Little Big не войдут в тройку призеров на грядущем «Евровидении». Напомним, об участии рейв-коллектива в фестивале в Нидерландах «Первый канал» официально объявил 2 марта. С того момента музыкальный коллектив начал подготовку к событию – на днях ребята представят на суд общественности песню, с которой намерены победить.

Порталу Teleprogramma.pro таролог и бронзовый призер «Битвы экстрасенсов» на ТНТ Александр Кинжинов рассказал, что петербуржцы вряд ли войдут в тройку лучших музыкантов в текущем году. Большого опыта Ильича и его команды окажется недостаточно, чтобы привезти «Евровидение» в Россию во второй раз.

«К сожалению, не вижу призовых мест для российских исполнителей. Хотя талант и оригинальность ребят будут оценены очень многими. Победителем же станет исполнитель или группа из стран бывшего СНГ», — высказался он.

Тем временем, отечественная публика и коллеги возлагают на Little Big большие надежды. Так, Кети Топурия заявила, что ребята – как раз тот вариант, который необходим нашей стране, чтобы достичь успеха.