«Не завидую организаторам!»: коронавирус может сорвать Евровидение-2020

Певец Данко считает, что Little Big будет проще выступить перед пустым залом, Валерий Сюткин и Дина Гарипова с этим не согласны.

Всего несколько недель остается до главного песенного конкурса Старого Света — Евровидения-2020. В этом году конкурс станет юбилейным — 65-ым по счету, и должен собрать на одной сцене множество ярких исполнителей.

Как стало известно на днях, именно такой яркий и очень популярный коллектив — фрик-рейв-группа Little Big — поедет на Евровидение от России. Вот только радоваться этому факту, возможно, еще слишком рано — их участие в шоу может оказаться под угрозой.

Китайский коронавирус не дремлет

О нем-то все и забыли. А ведь COVID-19, начав стремительно распространяться на территории Италии, успел проникнуть и в другие европейские страны, включая Нидерланды.

По состоянию на 6 марта в стране было зарегистрировано уже 23 подтвержденных случая, в том числе в Роттердаме — городе, где должен проходить финал Евровидения.

Западные врачи, комментируя ситуацию, уже заявляют, что, если она не улучшится, формат проведения конкурса придется пересмотреть.

В частности, может измениться дата. Евровидение могут провести при пустом зале или более того — каждый участник будет исполнять свою песню в своей стране, а организаторы просто объединят все номера в одну трансляцию.

Но как же отнесутся к подобным вынужденным мерам сами артисты? Портал Teleprogramma.pro решил спросить об этом звезд отечественного шоу-бизнеса.

Дина Гарипова: «Без зрителей ощущения совсем не те»

Победительница шоу «Голос» Дина Гарипова в 2013 года сама представляла Россию в финале «Евровидения» и заняла пятое место с результатом 174 очка.

«Если решение о проведении «Евровидения» в таком необычном формате будет принято, то оно, наверное, окажется оправданным. Ведь здоровье дороже и лучше перестраховаться. Совсем отменять конкурс, я думаю, никто не решится. Мне кажется, вариантом решения проблемы мог бы стать предварительный медосмотр. Если же конкурс захотят провести без зрителей, эффект будет не совсем тот. Знаю по себе, что когда работаешь в репетиционной базе, например, где тоже нет зрителей, ощущения совсем не те. У любого артиста должен быть контакт со зрителем. Когда ты выходишь и видишь зрителя, твое поведение меняется, ты чувствуешь отдачу».

Дина смотрит Евровидение каждый год. И до начала эпидемии подумывала в этот раз поехать в Роттердам, чтобы поддержать наших. А сейчас боязно.

«Если ситуация с вирусом стабилизируется, то я бы с удовольствием поехала. Это такие ощущения непередаваемые, когда ты там находишься и весь этот праздник видишь живьем. Хочется поболеть за наших в правильном понимании слова «поболеть».

Валерий Сюткин: «Не завидую организаторам Евровидения»

Певец, композитор, автор текстов песен Валерий Сюткин в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro признался, что воспитан на классике, рок-н-ролле, джазе, и то, что сейчас исполняется на Евровидении, считает «далеким от музыки».

«Я за Евровидением особо не следил, так что будут оно или нет – я не расстроюсь. Но есть люди, которые расстроятся, в том числе если конкурс пройдет без зрителей — перед пустым залом петь неприятно. Я это делал много раз, выступая перед различными комиссиями. Получается такое закрытое соревнование. Не могу по этому поводу ничего сказать, но ситуация с коронавирусом меня тоже беспокоит. Я понимаю, что передвижения по миру сейчас не безопасны, а потому на ближайшие два месяца стараюсь не устраивать выездных концертов далеко от дома, особенно в Италии и других регионах, где можно заразиться. Зрители просто не придут, потому что все стараются избегать людных мест и массовых мероприятий. Сейчас даже Олимпиада под вопросом, не то, что Евровидение. А ведь это масштабные мероприятия, работа над которыми ведется уже долгое время. Поэтому не завидую я организаторам «Евровидения», но уверен, что специалисты примут правильное решение».

Данко: «Наличие зрителей в зале не имеет никакого значения»

Певцу Данко (он же Александр Фадеев) Евровидение не интересно, он считает, что это шоу нравится только пенсионеркам – единственным, кто сейчас смотрит телевизор. Что касается возможности проведения конкурса в пустом зале, то он считает, что артисту это никак не повредит.

«Абсолютно нет. Наоборот, он не будет нервничать, переживать. Как на съемках – просто отработает и все. Есть публика или нет – это не имеет никакого значения. Номер давно срежиссирован, поставлен и отрепетирован», — отметил певец.

Решатся ли организаторы финала конкурса изменить его формат из-за вспышки COVID-19, мы наверняка узнаем в марте-апреле. А каким, по вашему мнению, будет «Евровидение» 2020 года?