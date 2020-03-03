«Стало страшно»: солист Little Big рассказал, как встретил новость о «Евровидении»

Слухи о том, что на «Евровидение» полетит Александр Панайотов не оправдались, вместо классического эстрадного певца Россия выбрала рейв-коллектив Little Big. Как оказалось, такому выбору жюри удивились даже сами музыканты.

больше по теме Панайотов отреагировал на известие о своем неучастии в «Евровидении» На музыкальный конкурс от России отправится Little Big.

Когда позвонили представители конкурса, чтобы рассказать счастливую весть, члены коллектива Little Big как раз работали в студии и были немного застигнуты врасплох. Но, безусловно, испытали радость.

«Потом немножко стало страшно. Это все-таки большая ответственность — представлять Россию. На нас возложены огромные ожидания, мы боимся их не оправдать», — признался КП солист Little Big Илья Прусикин.

Музыкант заверил, что они все-таки постараются выступить достойно. По его словам, они обожают шоу и умеют его делать, поэтому на «Евровидении» будут ощущать себя комфортно.

«Мы покажем то, что делаем лучше всего. Будет весело!» — сказал Илья.

Ранее мы писали о реакции Александра Панайотова на новость о собственном неучастии в конкурсе. Артист прокомментировал известие философски, заявив, что будет двигаться дальше.