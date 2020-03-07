«Моя любовь»: Игорь Макаров показал, как дочка Кудрявцевой отказывается идти домой

Лера Кудрявцева не так давно пережила операцию, а теперь вынуждена сменить работу. Недавно разгорелся скандал, когда блондинку не включили в команду ведущих премии «Муз-ТВ». Девушка обиделась на директора Армана Давлетярова, так как он ее не предупредил, что ее место займет Ольга Бузова. Телеведущую возмутило, что о случившемся она узнала из СМИ, хотя официально она трудоустроена на канале «Муз-ТВ». Но теперь ее уже пригласили работать на канал НТВ. Правда ,Лера ушла в отпуск и обещала озвучить решение, когда вернется.

А пока все родительские обязанности взял на себя ее муж Игорь Макаров. Он присматривает за годовалой дочкой Машей. Девочка быстро растет. Она посещает развивающие занятия и учится плавать. Хоккеист поделился забавным видео, на котором кроха отказывается идти домой.

«Маш, пойдем! Урок закончился», — объявила учительница. «Неа», — ответила дочь Кудрявцевой. «Пойдем! Нет? Ты хочешь играть?», — продолжила уговаривать женщина. «Да!», — обрадовалась Маша. Когда ей предложили еще одну игру, то малышка возмущенно ударила по столу.

Видеоролик увидела и Лера. «Моя любовь», — написала она. Многие поклонники восхитились наследницей телеведущей. Они отметили, что кроха очень похожа на папу. «Ну чудо же невозможное», «Господи, глазищи бездонные», «Не хочет домой», «Какая милая. Всегда любуюсь!», «Папина дочка», «Вся в вас, будет счастливой», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что Кудрявцева отдыхает со своей мамой в ОАЭ. Она загорает и плавает, предпочитая не думать о навалившихся проблемах. Ко всему прочему, телеведущая находит место для юмора. Накануне она показала, как выглядит без макияжа, сделав в фоторедакторе себе большой нос. «48 лет все таки», — стала иронизировать звезда.