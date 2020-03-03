«Это подлость»: Кудрявцева узнала о своем уходе с поста ведущей премии Муз-ТВ из СМИ

Лера Кудрявцева несколько лет подряд становилась ведущей телевизионной музыкальной премии Муз-ТВ. Компанию ей составляли Максим Галкин и Ксения Собчак. Поклонники привыкли, что именно она появляется на ковровой дорожке, а потом ведет концерт. Но 3 марта телеканал устроил пресс-завтрак, на котором объявил номинантов премии и озвучил имена ведущих. На этот раз Леру заменили Ольгой Бузовой. Поющая телеведущая была счастлива, а вот сама Кудрявцева, как оказалось, даже не знала, что ее сместили.

«Я это узнала сегодня сама из СМИ. Мне не удосужились позвонить и сказать о том, что произошли изменения», — посетовала блондинка в соцсети. В этот момент она пыталась добраться до дома по пробкам. Журналисты связались с телеведущей, чтобы узнать ее мнение о произошедшем. Лера не стала скрывать возмущения. Ее обидело не столько тот факт, что ее заменили Бузовой, а что ее не поставили в известность.

«Честно говоря, не ожидала, что телеканал, на котором я тружусь долгие годы, где лежит моя трудовая книжка, к которому я имею непосредственное отношение, даже не поставил меня в известность о таких изменениях. Мне кажется, это подлость. Дело не в том, кем меня «заменили», — я отношусь к этому спокойно, а в том, что никто не позвонил и даже не сообщил о таком решении», — высказалась звезда, сообщает портал Super.

Поклонники поддержали Кудрявцеву. Многие пользователи Сети отметили, чтобы были расстроены, когда узнали, что не увидят на премии любимую ведущую. «Серьезно, Леру убрали, единственная ведущая, которая тащила всю прошлую премию??», «Почему Леру заменили на Бузову? Лера такая элегантная была», «Ох Собчак там Бузову до слез доведет наверное», «Плачущая Бузова на сцене, даже к гадалке не ходи», «Лера — лицо Муз-ТВ и символ этой премии. Она тащила ее на себе столько лет», — стали писать пользователи.