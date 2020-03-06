Кудрявцевой предложили новую работу после ухода с «Муз-ТВ»

Ведущая на днях отказалась от сотрудничества с телеканалом из-за конфликта с генеральным директором Арманом Давлетяровым.

49-летняя Лера Кудрявцева получила новое предложение о работе после скандального ухода с телеканала «Муз-ТВ». Напомним, ранее стало известно, что ведущей фирменной премии вместо Кудрявцевой станет Ольга Бузова.

О том, что Лера не ведет больше мероприятие, сама она узнала из СМИ. Подобный поворот удивил знаменитость. Ведущая заявила, что генеральный директор Арман Давлетяров, с которым она дружила, предал ее. Разговаривать с ним по телефону Кудрявцева отказалась и призналась, что сочла произошедшее предательством.

6 марта стало известно, что спустя пару дней после конфликта Кудрявцева получила выгодное предложение о сотрудничестве. Со знаменитостью связались официальные представители канала НТВ, где Лера ведет «Секрет на миллион», и предложили документально перейти к ним. Ранее трудовая книжка Кудрявцевой хранилась на «Муз-ТВ».

«Да, мне поступило предложение от главы НТВ перейти к ним официально. Сейчас я нахожусь в отпуске. Приеду и озвучу свое решение всем», — пояснила она каналу Super.

Сам Арман Давлетяров после возникшего конфликта отмечал, что не понимает обиды Кудрявцевой, поскольку другие ее соведущие – Дмитрий Нагиев, Настя Ивлеева и Михаил Галустян также не получили уведомлений об «отставке». Генеральный директор подчеркнул: благодаря «МУЗ-ТВ» Кудрявцева приобрела известность и получила работу над крупными проектами, поэтому жаловаться ей явно не на что.