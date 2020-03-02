«Такая стройная стала»: Лера Кудрявцева предстала в брюках любимого цвета на съемках

Лера Кудрявцева недавно дала большое интервью, в котором объяснила, что на самом деле делала только одну пластическую операцию. Она заверила, что кроме грудных имплантов никак не корректировала ни фигуру, ни лицо. И то, перед Новым годом блондинка вернула себе прежний объем груди. Она заверила, что довольна результатом и без стеснения демонстрирует маленький бюст. Поклонники заметили, что и стиль знаменитости изменился.

Теперь Лера предпочитает наряды без глубокого декольте. Даже вечерние платья она выбирает закрытого типа, без вырезов. С приходом весны стилисты стали подбирать телеведущей яркие образы для съемок. Так, в студии передачи «Звезды сошлись» 2 марта она предстала в брюках лимонного цвета, приталенном жакете и белой футболке с принтом. Дополнили образ розовые кроссовки.

«В любимом неоновом желтом», — написала Кудрявцева.

Поклонники восхитились весенним аутфитом звезды. Некоторые отметили, что она стала более стройной. «Красотка Лера!», «Как ярко», «Да желтому цвету! Даже и неоновому!», «Лера, ну, такая стройная стала, как будто 10 кг скинула», «Как говорится, во всех ты, душенька, нарядах хороша», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что телеведущая воспитывает годовалую дочь Марию. Кудрявцева водит девочку на развивающие игры и в бассейн. Поклонники отмечают, что девочка растет модницей, как и мама. У нее множество пуховиков, причудливых шапок и ботинок. Кроха становится все более самостоятельно и уже помогает маме кормить домашнего питомца — пушистого кота.