«Все еще влюблены»: папарацци засняли Кейт Миддлтон в объятиях принца Уильяма

Кейт Миддлтон уже девять лет состоит в браке с принцем Уильямом. Они познакомились во время учебы в университете и в итоге сын принцессы Дианы решил жениться на своей подруге. Сейчас у пары уже трое детей: шестилетний Джордж, пятилетняя Шарлотта и полуторагодовалый Луи. Согласно королевскому протоколу, они не имеют права проявлять чувства на публике, но во время поездки в Ирландию супруги все же дали волю чувствам.

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Уже второй день Кэтрин с мужем с официальным визитом находится в Дублине. Там они совершили несколько выходов в свет. Утром 5 марта герцог и герцогиня Кембриджские посетили исследовательский центр Teagasc Animal and Grassland в графстве Мит. После общения с министром окружающей среды Ирландии Ричардом Брутоном пара решила прогуляться. Они побывали на вершине утеса в прибрежной зоне сельской Ирландии, где прошли по залитой солнцем тропе на полуострове Хаут.

Папарацци удалось запечатлеть супругов во время романтической прогулки. Принц Уильям приобнял возлюбленную. Они шли вместе, Кэтрин держала мужа под руку. Они мило беседовали, а потом обнялись. На лице герцогини сияла улыбка. Поклонников растрогали снимки пары. «Все еще влюблены», «Какие милые», «Приятно смотреть», «Очень красивая пара», «Видно, что счастливы», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

Для прогулки Кэтрин облачилась в черные джинсы скинни, блузку от Barbour x Alexachung в стиле pussybow, ветровку цвета хаки и удобные кожаные сапоги. К слову, во время поездки в Ирландию Миддлтон сменила имидж. Избранница принца Уильяма решила сделать стрижку в стиле 60-х. Она укоротила локоны по плечи и сделала длинную челку. Новая прическа омолодила герцогиню.