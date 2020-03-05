Бьюти-преображение: Кейт Миддлтон состригла свои фирменные локоны и сделала челку

Кейт Миддлтон и принц Уильям начали март с поездки в Ирландию. Они первым делом посетили Дублин, где встретились с главой государства. Во время очередного выхода в свет журналисты заметили, что герцогиня Кембриджская сменила имидж. Последние несколько лет она ходила с длинными локонами. Лишь изредка девушка красила волосы, добавляя светлые блики. На этот раз супруга принца решила сделать стрижку в стиле поздних 60-х годов.

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В новом образе Кэтрин появилась на ферме в графстве Мит на востоке страны. Девушка предстала в хлопковой белой блузке в крупную клетку, приталенной куртке цвета хаки, черных скинни и высоких кожаных сапогах для верховой езды.

Она состригла свои фирменные локоны и сделала удлиненную челку. Теперь волосы герцогини имеют длину по плечи. Многим поклонникам понравилось преображение Миддлтон. Они отметили, что 38-летняя жена принца Уильяма помолодела.

«Какая красотка с челкой!», «Стала немного на француженку похожа», «С этой длиной она даже моложе выглядит», «Ей так идет эта стрижка!» «Пример того, что лучше стричь волосы, а не трепетать над каждым сантиметром», — стали обсуждать снимки пользователи Сети.

К слову, вояж пары продлится три дня. Уже 6 марта они завершат тур и вернуться в Британию. Накануне они посетили медицинский центр Jigsaw, а также побывали на ужине, который организовали заместитель премьер-министра Ирландии и министр иностранных дел страны.