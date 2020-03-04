«Боже, какой красивый мужчина»: Зудина оценила полуголого мужа Елизаветы Боярской

Максим Матвеев раньше жил на два города. Вместе со своей супругой Елизаветой Боярской у него есть квартира в Санкт-Петербурге. Там они растят своих детей Андрея и Григория. Однако большую часть времени актер проводил в Москве, где у него сосредоточена основная работа: съемки в кино и участие в спектаклях в МХТ имени Чехова и Театре имени Олега Табакова. Но недавно он все же решил окончательно перебраться жить в северную столицу, поэтому в Москве он будет появляться гораздо реже.

Сожалеет об этом вдова Табакова Марина Зудина. На днях она увидела фото полуголого Матвеева. В кадре он позирует без футболки, демонстрируя накачанное тело во время спектакля.

«А я думаю…. „Боже, какой красивый мужчина….!“ Не сразу узнала в черно- белом решении…, хотя „Триггер“ вчера смотрела! Дорогой, добрый, внимательный, талантливый партнер по спектаклям, жаль, что не играем сейчас…, удачи тебе…!» — написала артистка.

Отметим, что Матвеев проводит много времени в спортзале, чтобы держать себя в форме. Особенно усердно он трудился перед Новым годом, так как супруга обещала богатый праздничный стол. Неудивительно, что актер смог впечатлить 54-летнюю Зудину своей формой. К слову, он решил меньше работать в театре во время съёмок телепроекта о работе психолога. Максим осознал, что должен больше времени проводить с семьей.

Напомним, Боярская родила актеру сына Андрея в 2012 году. А малыш Григорий появился на свет чуть больше года назад. Матвеев души не чает в наследниках и любит с ними играть и гулять.