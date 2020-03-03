Максим Матвеев окончательно перебрался из Москвы в Петербург

Чтобы стать ближе к семье, звезда сериала «Триггер» ушел из театра спустя 17 лет работы в нем.

37-летний актер Максим Матвеев принял кардинальное решение и переехал из Москвы в Петербург. Решиться на смену местоположения артисту помогла семья: в течение 10 лет Максим женат на Лизе Боярской, но, несмотря на тесный союз, актеры виделись достаточно редко из-за работы. Все эти годы Лиза вместе с детьми жила неподалеку от родителей, Максим же продолжал реализовывать себя в профессии, снимаясь в кино и работая в Московском театре Олега Табакова.

Журналу OK сам Матвеев недавно рассказал в интервью, что к переезду в Петербург его побудило желание воспитывать своих сыновей. Актеру важно наблюдать, как растут Андрей и Гриша. Отвечая же на вопрос, почему именно он решил переехать в Петербург, а не перевез туда жену и детей, Максим отметил, что в культурной столице меньше пробок. В Аничковом дворце, который находится рядом с домом, много бесплатных кружков на любой вкус.

«Кружок создания картины скотчем? Есть! Андрюха любит шахматы и робототехнику», — рассказал он.

Чтобы посвятить себя семье, Матвееву даже пришлось окончательно уйти из театра. Максим подметил, что сотрудничество с ним перестало приносить ему удовольствие, поэтому в собственном решении он не сомневался.