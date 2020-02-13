Максим Матвеев: «Психолог учил меня находить болевые точки, на которые можно давить»

В центре сюжета Артем — психотерапевт, практикующий эффективный, но жестокий метод. Чтобы клиент решил свою проблему, он выталкивает его из зоны комфорта, провоцирует, подстраивает неловкие ситуации. Загнанный в угол человек приходит в бешенство и… находит выход. Но однажды все пошло не так. О сериале, который стал событием еще до премьеры, нам рассказал Максим Матвеев, сыгравший главную роль.

— Сериал хвалят уже пару лет, а до эфира дошел только что. Мы прямо заждались. А вы?

— Я очень ждал! Это одна из тех работ, которые меня волнуют. И даже не из-за того, что мне так сильно нравится персонаж, его отношение к миру, к людям, а больше потому, что эта история наполнена мощными человеческими историями, которые близки и мне, и, судя по откликам коллег, остальным.

Я понял, что невероятно хочу посмотреть его из-за тех кейсов (дел, случаев. — Прим. ред.), которые там есть. Мне очень любопытно разбираться в психологии — считаю, что у этой сферы деятельности есть что-то общее с актерским искусством, потому что психолог занимается своего рода реабилитацией человеческих чувств.

Искусство тоже имеет подобную функцию. Роль Артема для меня — мощная этапная работа, в какой-то степени трудная, приносящая понимание своей природы.

— Как вы придумывали себе Артема?

— Незадолго до съемок я выпустил свою театральную работу, для которой менял свою внешность и физическую форму (в 2017 году Матвеев похудел на 20 кг и коротко подстригся для роли в спектакле «Кинастон» в театре Олега Табакова. — Прим. ред.).

Эта физическая составляющая отлично легла на Артема из «Триггера», ведь уже к началу повествования он пережил серьезные жизненные перипетии, которые в том числе повлияли на его внешность. Особой задачи добавлять что-то еще или убирать в физическом плане у меня не стояло, просто нужно было поддерживать себя в той форме, которая была. Артем очень точен — он бьет по болевым точкам пациентов и попадает каждый раз в десятку, вызывая тем самым у пациентов шок.

В этом смысле освоить такую логику поступков для меня было сложнее всего. Сергей Насибян (психолог, консультант проекта и в некоторой степени прототип. — Прим. ред.) выступил для меня кладезем информации по теме. Мы много общались, он объяснил, как находить те триггеры, на которые можно надавить, советовал литературу.

— Чего в вашем герое больше? Психопатии? Цинизма?

— Артем отнюдь не психопат. Он, безусловно, сложная личность, вмещает в себе много противоречащих друг другу качеств. Несмотря на кажущийся эгоцентризм, внутри очень сильно переживает за людей, которые к нему приходят со своими проблемами. Он так или иначе чувствует то, что чувствует пациент.

Когда мы готовились к съемкам с Сергеем Насибяном, он мне рассказывал про некоторые случаи из своей практики. У меня иногда возникала мысль: «Как люди вообще способны на такое?!» Цинизм Артема — это, с одной стороны, профессиональное качество, с другой — защита от окружающего мира, от собственных проблем. Плюс он, конечно, трудоголик.

— У нас в основном как-то стесняются обращаться к психологам. Вы для себя допускаете такой способ разрешения проблем?

— Если психологическая проблема существует, ее, конечно же, нужно решать. С профессионалом, который подскажет и поможет. Я в этом не вижу слабости. Это как не ходить к урологу, если нужно.

Да, в России ходить к психологу раньше было непопулярно, а теперь появилось много профессионалов, люди стали проще к этому относиться. Люди хотят становиться здоровее — этому можно только радоваться.

— Есть ли у вас ощущение, что в отечественной индустрии произошел качественный рывок?

— Я бы не назвал это рывком. Сейчас происходит закономерный процесс, и не только у нас, вообще в мире. Зрителя все сложнее удивить, поэтому это влечет за собой усилия, которые вкладывают производители.

Сериалы становятся невероятно увлекательными, к созданию привлекаются все больше режиссеров-авторов. Телевидение становится все более авторским, и это здорово. Мне очень понравились «Метод», «Измены», «Содержанки», «Обычная женщина», «Мажор», «Оттепель», «Гоголь», «Ворона», «Годунов», «Мертвое озеро». Они все разные, но все имеют право носить имя мощного телевизионного высказывания.

— А из свежих западных проектов?

— Запомнились «Острые предметы» с Эми Адамс, «Рассказ служанки», сериал «Шучу» с Джимом Керри. На мой взгляд, в сериалах стали раскрываться серьезные и важные темы, поэтому их сложно сравнить с развлекательным контентом в том виде, с которым до недавнего времени ассоциировался.

ТВ-контент. Теперь сериалы задают важные вопросы — обществу, государству, людям… То есть начинают выполнять ту функцию, которую несет в себе настоящее искусство.

— Сообщалось, что вам предложили сыграть одну из ролей в американской версии «Триггера». Дошло ли дело до съемок?

— Пока нет. Я так понимаю, все еще в процессе. Хотелось бы поработать там? Конечно, как и любому актеру.

*Trigger (англ.): буквально «спусковой крючок». В психологии — событие, вызывающее внезапное переживание психологической травмы.

«Триггер»: Пн. — чт./21:30